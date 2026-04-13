बोरे में शव भरकर फेंका… बंडा में किया चक्काजाम, घर गिराने की मांग

हत्या के संदिग्ध ने पुलिस अभिरक्षा में धारदार वस्तु से खुद को पहुंचाई चोट, आंतें आईं बाहर, करनी पड़ी सर्जरी

कर्रापुर में बोरे में मिले शव के मामले में पुलिस ने संदिग्धों को पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया था। इस दौरान संदिग्ध हरिशंकर अहिरवार ने खुद को धारदार वस्तु से जख्मी कर लिया। पेट में चोट पहुंचाने से उसकी आंतें बाहर आ गईं। उसे तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर्जरी की। इधर, मृतक के परिजन का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने बंडा के बरा चौराहे पर सड़क पर शव रखकर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके मकान गिराने की मांग की।