MP: पुलिस थाने में भिड़े किन्नरों के दो गुट, खूब चली चप्पलें, छोटी सी बात पर भड़का विवाद

MP news: मध्य प्रदेश के सागर में एक बार फिर किन्नरों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली। हद तो तब पार हो गई जब दो गुट पुलिस थाने में भीड़ गए और गाली-गलौज करने के बाद हाथापाई पर उतर आए। मामला मोतीनगर थाना परिसर में रविवार के दिन का है। यहां किन्नर समाज के दो गुटों के बीच विवाद इतना उग्र रूप ले बैठा कि थाने के अंदर ही जमकर गाली-गलौज और मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने चप्पलों से एक-दूसरे पर हमला बोल दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।