30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

खेत में मिली अधेड़ की लाश से सनसनी, गला घोंटकर हत्या की आशंका

मंदिर जाने निकले थे घर से और फिर खेत में मिला शव, मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया है हत्या का आरोप

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

May 30, 2026

The body of a middle-aged man found in a field caused a sensation; strangulation was suspected

शव का पीएम कराने पहुंची पुलिस। फोटो-पत्रिका

बीना. आगासौद थानांतर्गत आने वाले देहरी गांव में गुरुवार रात एक हत्या का मामला सामने आया है। मंदिर जाने के लिए घर से निकले 55 वर्षीय व्यक्ति का शव गांव के बाहर एक खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, जबकि प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देहरी गांव निवासी कल्लू पिता नत्थू चढ़ार (55) गुरुवार शाम करीब छह बजे घर से मंदिर जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए और उनकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान गांव के एक युवक ने परिवार को सूचना दी कि सेमरखेड़ी रोड स्थित खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मृतक का बेटा राहुल चढ़ार और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, जहां कल्लू का शव पड़ा मिला। हत्या की घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। इस मामले में पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है और कुछ लोगों को पूछताछ भी की जा रही है, जिससे मामले का जल्द खुलासा हो सके।

गर्दन व चेहरे पर मिले चोट के निशान
मृतक के चेहरे और गर्दन पर चोटों के निशान मिले हैं। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार सुबह एसडीओपी अजय कुमार सनकत, थाना प्रभारी नितिन पाल और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पीएम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि गला दबाने से हुई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि किसी रस्सी से गला दबाया गया है।

मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू
अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नितिन पाल, थाना प्रभारी, आगासौद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 12:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खेत में मिली अधेड़ की लाश से सनसनी, गला घोंटकर हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद में आरोपियों ने कार में लगाई थी आग, चार आरोपी गिरफ्तार

Four people arrested for setting a car on fire after a dispute over a girlfriend
सागर

खरीफ फसल की बोवनी के पहले महंगा हुआ सोयाबीन, डीजल के बढ़े दामों ने भी बढ़ाई किसानों की चिंता

Soybean prices have risen ahead of Kharif sowing, and rising diesel prices have also added to farmers' worries
सागर

बीना स्टेशन को मिलेगा नया आधुनिक स्वरूप, जून 2027 तक बदल जाएगी तस्वीर

Bina station will get a new modern look, the picture will change by June 2027
सागर

कोच बंद होने से यात्रियों को दौड़ लगाकर दूसरे कोच से होना पड़ता है सवार

Due to the coach being closed, passengers have to run and board another coach.
सागर

बीना में चार समितियों पर गेहूं की खरीदी हुई पूरी, एक लाख क्विंटल के ऊपर हुई खरीदी

Wheat procurement completed at four committees, over one lakh quintals purchased
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.