बीना स्टेशन को मिलेगा नया आधुनिक स्वरूप, जून 2027 तक बदल जाएगी तस्वीर

योजना के तहत जंक्शन पर नया स्टेशन भवन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, टिकट व्यवस्था और सुव्यवस्थित प्रवेश-निकास की सुविधा मिल सकेगी। स्टेशन भवन को आधुनिक डिजाइन के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे इसका स्वरूप भी आकर्षक नजर आएगा। परियोजना में 12 बाय 75 यानी लगभग 900 वर्गमीटर क्षेत्र में नया कॉनकोर्स एरिया तैयार किया जाएगा, इससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान प्लेटफॉर्मों का नवीनीकरण एवं उन्नयन भी किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर बैठने, प्रकाश और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।