कलेक्ट्रेट में रामायण की प्रति जलाई, सुतली बम फोड़ा, युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा

collectorate drama: मध्यप्रदेश के सागर में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने जमकर हंगामा मचाया। युवक ने जनसुनवाई में न्याय न मिलने की बात कहते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही रामायण में आग लगा दी और सुतली बम फोड़ दिया। इतना ही नहीं युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। युवक के द्वारा कलेक्ट्रेट में सुतली बम फोड़ने, रामायण जलाने और आत्मदाह की कोशिश करने से कुछ देर के लिए हड़कंप मचा रहा।