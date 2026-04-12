खाना खाते समय युवक की हत्या, हाथ में मिला रोटी का टुकड़ा उसके कान काटकर लाश को बोरे में भरकर हाइवे किनाने फेंका

सागर-कानपुर हाईवे पर राजा ढाबा के पास सड़क किनारे खून से सने बोरे में लावारिस लाश ने सनसनी फैला दी। राहगीरों ने खून के निशान देखकर सूचना दी थी। बोरे में करीब 36 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव का पंचनामा बनाया गया और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान के लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। मृतक की पहचान ग्राम भेड़ा बंडा निवासी महेंद्र पुत्र कोमल अहिरवार के रूप में हुई।

कर्रापुर इलाके में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली यह वारदात सामने आई है। सूचना मिलते ही कर्रापुर चौकी की पुलिस टीम पहुंची और बोरे को खोलकर जांच की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से गहरी चोटें थी। एक कान कटा हुआ था और शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान थे। शव के हाथ में रोटी और ककड़ी का टुकड़ा मिला। संदेह है कि हत्या उसी समय हुई जब वह खाना खा रहा था। जेब से बीड़ी और माचिस भी बरामद हुई। हत्या के बाद शव को रस्सी से बांधकर बोरे में ठूंसा गया और फिर सड़क किनारे फेंक दिया गया।