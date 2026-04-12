एमपी में घर के डबल-बेड के अंदर मिला महिला डांसर का अर्धनग्न शव, बाहर से लगा था ताला

खुरई थाना क्षेत्र के सहोदरा राय वार्ड में रहने वाली 45 वर्षीय ममता अहिरवार का शव उसके ही घर में डबल बेड के अंदर अर्धनग्न हालत में मिला है। ममता अहिरवार डांसर थी, जो शादी-ब्याह और करीला जैसे कार्यक्रमों में अपने ग्रुप के साथ डांस कर परिवार का पालन पोषण करती थी। ममता के बच्चों ने बताया कि 5 अप्रैल को उनकी आखिरी बार मां से मोबाइल पर बात हुई थी। तब मां ने बताया था कि वो बीना रिफाइनरी के पास एक प्रोग्राम करने गई हैं और इसके बाद से मां का मोबाइल बंद जा रहा था। शनिवार को ही बेटे ने मां ममता की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी।