शादी से पहले युवती की संदिग्ध मौत, साथ गया युवक सुरक्षित

घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मी के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने युवक पर लंबे समय से परेशान करने, ब्लैकमेल करने और जबरन मिलने के लिए बुलाने का आरोप लगाया। परिजनों ने दावा किया कि युवक ने युवती को घर से बाहर बुलाया होगा। आक्रोशित परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया है कि घटनास्थल के पास पुलिया से मृतका लक्ष्मी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिसके कारण मामला और संदिग्ध लग रहा है। घटना का पता चलते ही हिंदू संगठन के नेता भी अस्पताल पहुंचे और युवती की मौत को हत्या करार देते हुए दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की।