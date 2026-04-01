एमपी में बारात आने से पहले दुल्हन को पता चली सच्चाई, दूल्हा हुआ फरार

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक दूल्हा बारात लेकर तो आया लेकिन वरमाला होने से पहले ही फरार हो गया। दरअसल दूल्हे के खिलाफ बड़नगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। जब पुलिस ने इस बात की जानकारी दुल्हन के परिवारवालों को दी तो उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया और दुष्कर्म का मामला दर्ज होने की खबर लगते ही दूल्हा भी बारात छोड़कर फरार हो गया। आरोपी ने 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो उसने अपनी जान देने की कोशिश की तब उसके साथ हुए दुष्कर्म का पता चला और पुलिस ने मामला दर्ज किया।