रतलाम रेल मंडल का बड़ा निर्णय लाखों को होगा लाभ

लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं का करेंगे विस्तार

देवास एवं सनावद स्टेशनों के गुड्स शेड क्षेत्र में कवर शेड, सीसीटीवी कैमरे, कार्यालय भवन, ड्रेनेज व्यवस्था एवं लोडिंग-अनलोडिंग से संबंधित आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वहीं लक्ष्मीबाई नगर गुड्स शेड पर हाई मास्ट लाइट, पक्केे प्लेटफॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन, श्रमिकों के लिए विश्राम कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विक्रमनगर गुड्स शेड पर कवर शेड, विद्युत व्यवस्था, पक्का प्लेटफॉर्म, ड्रेनेज सुविधा एवं अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। सनावद गुड्स शेड पर पीसीसी फ्लोरिंग, एप्रोच रोड, गुड्स ऑफिस, टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग क्षेत्र तथा हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बिंजाना गुड्स शेड पर कवर शेड, सीसीटीवी कैमरे, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, लाइटिंग व्यवस्था एवं लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद माल ढुलाई प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं तीव्र होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रेल ग्राहकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।