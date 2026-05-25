कृषि भूमि विवाद गंभीर, हथियार दिखाकर धमकाया

स्कॉर्पियों में पहुंचे छह लोग, हथियार दिखाकर दी धमकी

शिकायत के अनुसार 25 मई 2026 को सुबह करीब 11 बजे फरियादी खेत पर फसल संबंधी कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक काले रंग का वाहन लेकर आए, वाहन से कथित रूप से पांच लोग उतरे, जिनमें से दो व्यक्तियों के हाथों में बंदूकें थीं। फरियादी का आरोप है कि एक व्यक्ति स्वयं को जमीन का सौदा कराने वाला बताते हुए खेत पर मौजूद व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी और फिर कहा कि यह जमीन उक्त व्यक्ति की है। इसके बाद सभी लोगों ने जमीन खाली करने का दबाव बनाया। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि जमीन खरीदी जा चुकी है और यदि कब्जा नहीं छोड़ा गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फरियादी ने बताया कि डर के कारण उसने अपने बड़े पिता किशोर पाटीदार और अन्य परिजनों को फोन कर मौके पर बुलाया।