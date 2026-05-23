ये बनें पक्षी मित्र, आप भी जुड़े पत्रिका अभियान से

पतंजलि युवा भारत विशनित योग संगीत संस्थान

गुरुवार रात प्रकृति संरक्षण पर जोर देते हुए, पक्षियों के लिए 50 सकोरे का वितरण कार्यक्रम शहर के गुलाब चक्कर पर हुआ। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् के सहयोग से पतंजलि युवा भारत विशनित योग संगीत संस्थान की ओर से प्रकृति, योग और संगीत का त्रिवेणी संगम कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीराम राज्य नि: शुल्क शस्त्र कला केंद्र संचालक दिलीप हिंदू की देखरेख में शहर की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने शस्त्र कला का प्रदर्शन किया।