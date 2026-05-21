रतलाम मेडिकल कॉलेज में अब एमबीबीएस की 200 सीटें करने की तैयारी

रतलाम. मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस ही नहीं विषय विशेषज्ञता (पीजी) की भी सीटें अगले साल से बढऩे वाली है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ से नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एनएमसी ने मांगी है। इन्हें भेजने के लिए भी मेडिकल कॉलेज की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। संभवत: अगले माहों में एनएमसी की टीम फिजिकली या फिर ऑनलाइन ही विजिट करके इन पर सहमति दे सकती है। इससे न केवल मरीजों को रतलाम में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होगी वरन रतलाम के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में एक साथ खुले पांच अन्य मेडिकल कॉलेजों से भी हमारे रतलाम का मेडिकल कॉलेज सीट संख्या से लेकर संसाधनों के मामले में काफी आगे निकल जाएगा। इतनी सीटें करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन संसाधन, फेकल्टी और संख्या के मान से व्यवस्थाएं पूरी करने की तैयारी में जुट गया है।