शहर की चमक में थक गई ‘गौरैया मां’, ओवरटाइम कर रही, अकेले लड़ रही अस्तित्व की जंग

House Sparrow Struggle: शहरीकरण और प्रदूषण अब गौरैया के दांपत्य जीवन और उनके परिवार नियोजन के लिए बड़ी आफत बन चुका है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) भोपाल की 'ट्रॉपिकल इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन लैब' के एक वैज्ञानिक अध्ययन (2021-24) में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहरों में रहने वाली मादा गौरैया को गांव की तुलना में कहीं ज्यादा ओवरटाइम यानी हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद गोरैया के बच्चों के जीवित बचने की दर (सर्वाइवल रेट) लगातार गिर रही है।