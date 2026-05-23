23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Twisha Sharma Case: ‘पति समर्थ ने नहीं किया सरेंडर’, भोपाल पुलिस का चौंकाने वाला बयान

Twisha Sharma Case: भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शनिवार को ट्विशा शर्मा मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समर्थ को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

May 23, 2026

Twisha Sharma Case Husband Samarth did not surrender Bhopal Police shocking claim

Husband Samarth did not surrender Bhopal Police shocking claim (फोटो- Patrika.com)

Twisha Sharma Case: मध्यप्रदेश के ट्विशा शर्मा मौत मामले में पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। 22 मई शुक्रवार को एमपी हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने वाले पूर्व वकील समर्थ सिंह जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचे थे। अब भोपाल पुलिस ने कहा है कि ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि पुलिस ने उसे जबलपुर से गिरफ्तार किया है।' बता दें कि, पति समर्थ सिंह को आज शनिवार 23 मई को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। ताजा जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने भोपाल पुलिस की मांग पर समर्थ सिंह को रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस कमिश्नर ने कहा- पुलिस ने जबलपुर से किया गिरफ्तार

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शनिवार को ट्विशा शर्मा मौत मामले (Twisha Sharma Case) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने एक सवाल का जवाब का देते हुए बताया कि ' हम कोर्ट से सात दिन की रिमांड मांगेंगे। उसे (समर्थ) काफी देर रात लाया गया था। कुछ प्रोसीजर में अभी भी समय लगता है। हम उससे आगे पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं।

कमिश्नर ने आगे कहा कि ' रिमांड में लेने के बाद उससे डिटेल में पूछताछ होगी, अगर कुछ ऐसा सामने आता है कि किसी ने उसे पनाह दी थी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। संजय कुमार ने कहा कि 'हुआ यह कि वह जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन कोर्ट ने उसे सरेंडर करने से मना कर दिया। मेरी टीम भी वहां थी। फिर मेरी टीम ने जबलपुर पुलिस टीम की मदद से उसे कस्टडी में ले लिया।' बता दें कि, कमिश्नर से पहले ACP रजनीश कश्यप ने कहा था कि हमारी टीम ने आरोपी समर्थ सिंह को जबलपुर से गिरफ्तार किया है।

ट्विशा की सास को मिला नोटिस

इधर, ट्विशा मामले (Twisha Sharma Case) में जांच के क्रम में पुलिस ने सास गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंचकर हाई कोर्ट का नोटिस चस्पा किया था। कार्रवाई के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था। नोटिस देने के बाद जब पुलिस टीम मौके से रवाना हो रही थी, तभी एक पुलिस अधिकारी ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि, ये हाईकोर्ट का नोटिस है और इसपर आगे की विस्तृत जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारी देंगे। हालांकि, उस कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि, नोटिस से संबंधित सभी दस्तावेज रिकॉर्ड में शामिल कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर होगी।

सास के वकील ने भोपाल पुलिस के दावों को नकारा

भोपाल पुलिस के तीन नोटिस भेजने वाले दावे को सास गिरिबाला सिंह के वकील एडवोकेट ज्ञानेंद्र शर्मा ने नकार दिया। उन्होनें मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 'आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है।' मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हो सकता। जब हमने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया तो उसके खिलाफ कैंसलेशन फाइल किया गया था। चूंकि दूसरे पक्ष को सुने बिना कैंसलेशन को मंजूरी नहीं दी जा सकती इसलिए कोर्ट ने हमें पेश होने का नोटिस भेजा था। जाहिर है कि पुलिस ही वह नोटिस देने यहां आएगी।'

ये भी पढ़ें

Twisha Sharma Death: गिरिबाला सिंह ने CCTV से की छेड़छाड़, भोपाल पुलिस का बड़ा आरोप
भोपाल
Twisha Sharma Death Case Police alleges Giribala Singh tampered CCTV footage MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 May 2026 04:25 pm

Published on:

23 May 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Twisha Sharma Case: ‘पति समर्थ ने नहीं किया सरेंडर’, भोपाल पुलिस का चौंकाने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर की चमक में थक गई ‘गौरैया मां’, ओवरटाइम कर रही, अकेले लड़ रही अस्तित्व की जंग

House Sparrow Survival Struggle
भोपाल

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत का सामने आएगा सच, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी पति समर्थ

twisha sharma case
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़! AIIMS दिल्ली के 4 डॉक्टर करेंगे दोबारा पोस्टमार्टम

Twisha Sharma postmortem
भोपाल

ट्विशा शर्मा की मौत जिस स्पाट पर हुई, सामने आई उसकी पहली तस्वीर

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: सामने आएगी मौत की हकीकत! समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस का बड़ा बयान

Bhopal Police Statement Regarding the Accused Samarth Singh in the Twisha Sharma Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.