ट्विशा शर्मा केस: सामने आएगी मौत की हकीकत! समर्थ सिंह पर भोपाल पुलिस का बड़ा बयान

Twisha Sharma Death Case - मध्यप्रदेश के ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में पति समर्थ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। उसे जबलपुर से गिरफ़्तार कर देर रात भोपाल लाया गया है जहां पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी में लगी है। बता दें कि आरोपी से कड़ाई से पूछताछ में केस से संबंधित हकीकत सामने आ सकती है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी पति समर्थ सिंह ने हर चाल चली लेकिन बेअसर रहीं। इस बीच मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। मामले में मिले हर सबूत की गहराई से जांच की जा रही है।