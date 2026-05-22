नौतपा से पहले तप रहा एमपी! 41 जिलों में लू का ट्रिपल अलर्ट, मौसम विभाग की नई चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश में नौतपा से पहले अगले 2 दिन के लिए भी गर्मी मौसम फॉरकास्ट जारी किया है। 23-24 को भी पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। कुल मिलाकर अगले दो दिन तो गर्मी से राहत नहीं (MP Weather Forecast) मिलने वाली। वहीं 25 मई से नौतपा राहत नहीं लेने देगा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी।