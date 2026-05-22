राज्यसभा चुनाव की तारीख तय, मध्यप्रदेश की तीन सीटों पर सियासी मुकाबला तेज

दिग्वजय सिंह की सीट खाली होने के बाद कांग्रेस को अपना एक उम्मीदवार आगे बढ़ाना है। चुनाव के ऐलान के बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। दावेदारों की सूची में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम भी लिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनका नाम आगे बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि दिग्विजय सिंह ने अंदर ही अंदर अपने भरोसेमंद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का नाम आगे बढ़ाया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा अचानक कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है जो मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम हो सकता है।