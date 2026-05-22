ट्विशा शर्मा केस की होगी सीबीआई जांच, राज्य सरकार ने की सिफारिश

12 मई को ट्विशा शर्मा का शव उनके कोटरा स्थित घर में मिला था। उनके पति समर्थ सिंह और सास भोपाल की पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह ट्विशा को अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सास के मुताबिक उनकी बहू ने आत्महत्या की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस भी यही बात दोहरा रही है। इधर ट्विशा के मायकेवालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। वारदात के बाद से ही ट्विशा का पति फरार है जबकि सास ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ली है।