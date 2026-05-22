‘फिर उलझा ट्विशा केस…’ पति पहुंचा हाइकोर्ट, सास गिरीबाला सिंह फिर जाएगी जेल !

सास पूर्व जिला जज गिरीबाला की बहू ट्विशा 12 मई को फंदे पर लटकी मिली। पुलिस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हवाले से आत्महत्या बताया। शरीर पर चोटों पर जवाब मांगते हुए मायका पक्ष ने हत्या बताई। पिता नवनिधि शर्मा ने मांग की दोबारा पोस्टमार्टम हो। बुधवार को कानूनी बाध्यताओं के कारण कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। इस बीच सास ने कहा, ट्विशा नशा करती थी। कटारा हिल्स पुलिस की जांच पर सवाल उठे। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि 10 दिन में आरोपी पति समर्थ को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब तक सास गिरीबाला के बयान भी नहीं लिए। पुलिस ने कहा, गिरीबाला जांच में सहयोग नहीं कर रहीं।