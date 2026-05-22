एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत, 5 हजार से ज्यादा राशि पर दी छूट

एमपी में कॉलेजों की फीस में छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 5 हजार से ज्यादा राशि पर स्टूडेंट को तीन किस्तों में जमा करने की छूट दी है। इधर विभाग के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण में अधूरे दस्तावेज, एक ही कॉलेज का ऑप्शन आदि कारणों से 68 हजार विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन जारी नहीं हो सका। ऐसे छात्र- छात्राएं जिन्हें सीट नहीं मिल सकी, उन्हें दूसरे चरण में दौबार चॉइस फिलिंग करना होगा।