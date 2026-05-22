एमपी में 2 साल में दौड़ेंगी 5 हजार से ज्यादा नई बसें, सरकार ने मार्ग मंजूर कर जारी की अधिसूचना

MP Bus Service- एमपी में ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और लोगों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना' शुरु कर रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अगले दो सालों में 5 हजार से ज्यादा बसेें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। प्रदेश के परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि प्रदेश में 7 क्षेत्रों में इन बसों का संचालन किया जाएगा। बैठक में सीएम मोहन यादव ने कहा कि योजना का जल्द से जल्द फील्ड में शुभारंभ किया जाए। बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।