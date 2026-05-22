हाईप्रोफाइल हुआ हनीट्रेप केस,एमपी से दिल्ली तक नेता-अफसर निशाने पर, सरकारी गवाह बनेगी श्वेता जैन!

डीसीपी ने बताया, रेशू केमिस्ट्री से जुड़ा कोर्स करने मस्कट(ओमान) गई थी, वहीं शादी कर ली। कुछ समय बाद तलाक हो गया। ये बात सामने आई कि उसका किसी वकील की मदद से श्वेता से संपर्क हुआ। श्वेता की मदद से रेशू ने अलका से मुलाकात की। ब्लैकमेल के मामले में रेशू की भूमिका भी सामने आई। क्राइम ब्रांच ने उसे मकरोनिया स्थित घर से पकड़ा। उसके मोबाइल को जांच में शामिल किया है। वहीं, हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा के अलका से कनेक्शन मिले हैं। जांच के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं देवास के जितेंद्र की गिरोह में क्या भूमिका है, वह कैसे इन आरोपियों के संपर्क में आया, इसकी जांच कर रहे हैं।