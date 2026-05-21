भाजपा: मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों की नियुक्तियों पर बड़ा अपडेट, अंतिम दौर में लगा झटका

ऐसे सभी नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया, पर भाजपा संगठन को समझ में आ गया कि नियुक्तियां होने पर जोश में रैली निकालेंगे। इसके चलते घोषणाओं को कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जब तक परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती है तब तक नियुक्तियां होने की संभावनाओं को कम बताया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. यादव व क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल चाहते हैं कि नियुक्तियां तो की जाए और जिम्मेदारों को रैली नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी जाए।