BJP: इंदौर में जल्द होगी नियुक्तियां… ये है अध्यक्ष पद की दावेदार

अधिकांश का मानना है कि जिसको बनाना है उसे बना दो। इस बार पद को लेकर संघर्ष अलग लेवल का है। मोर्चा में दो फाड़ हो गई है, जिसमें एक तरफ युवा तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेत्रियां हैं। अब तक वरिष्ठों के हाथ में कमान रहती थी, लेकिन इस बार युवा नेत्रियां दमदारी से लगी हुई हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, ताकि वे संगठन में नए पीढ़ी को जोड़ सके। कब तक पुरानी महिला नेत्रियों को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेत्रियों का तर्क है कि पार्टी का गंभीर मोर्चा है, जिसे संभालकर चलाने की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अनुभवियों को ही मौका दिया जाए। इस फेर में महिला मोर्चा की पैनल का काम उलझा हुआ है।