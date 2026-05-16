धार रोड पर प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल स्वाहा, 10 किमी दूर से दिखा धुआं

आपको बता दें कि, जिले के धार रोड पर ग्राम नावदा पंथ में ड्यू ड्रॉप इरिगेशन के नाम से प्लास्टिक दाना फैक्ट्री है। फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद जावेद कुरैशी पिता अब्दुल गफ्फार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह 7 बजे कारखाने में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक दाना भंडारण कर रखा हुआ था, जिसने तेजी से आग पकड़ ली और काला धुआं आसमान में उठने लगा।