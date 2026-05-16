कभी पीठ सहलाता, कभी कोई और अंग छूता था कोच, इंदौर समर कैंप में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला

इंदौर के राजेंद्र नगर थाना टीआइ यशवंत बडौले ने बताया कि मामले की रात में जांच की गई, जिसमें महिला अधिकारी ने पीडि़त बच्चियों के बयान दर्ज किए। बयान के आधार पर एकेडमी के कर्मचारी विनोद शर्मा (52), निवासी राऊ के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से एकेडमी के बॉयज हॉस्टल का वार्डन था। आरोप है कि वह बच्चियों के भोजन करने के समय मौके का फायदा उठाकर बैड टच करता था। पुलिस ने बताया कि सभी बयान जांच में शामिल किए जा रहे हैं और आरोपी को जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा।