इंदौर में वर्क फ्रॉम होम! अगर 30 लाख वाहनों के पहिए थमे तो हर महीने करोड़ों का फायदा

Work From Home Indore: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील करते हुए वाहन छोड़ने और वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। इसके बाद देशभर में पेट्रोल-डीजल को लेकर बहस छिड़ गई। दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर आदेश जारी किए हैं। इस बीच बता दें कि अगर इंदौर में सप्ताह में एक दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करते हुए पेट्रोल डीजल के वाहन छोड़ दिए जाएं तो करीब एक महीने में 100 करोड़ रुपए के डीजल-पेट्रोल की बचत हो सकती है।