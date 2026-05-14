MP News: पद के लिए तरस रहे भाजपा कार्यकर्ता, विधायक नहीं दे रहे नाम

इसको लेकर नगर व जिला भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विधायक सहित अन्य सदस्यों से सूची मांग ली थी। 25 से अधिक समितियां हैं जिसमें 250 से अधिक कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा सकता है। इसको लेकर विधायक रमेश मेंदोला सहित एक अन्य ने तुरत-फुरत सूची बनाकर दे दी ताकि कार्यकर्ताओं को भी सत्ता में रहने का अहसास रहे। चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ विधायक नाम देने के मूड में नहीं है। नहीं चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से बुराई हो और वे किसी विवाद में उलझे। गिनती के कार्यकर्ता बनेंगे और नाराज होने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी।