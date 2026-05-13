इंदौर शहर में बनेगा ’64 दुकानों’ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खर्च होंगे 4 करोड़ रुपए

नपा सीएमओ वीके सिंह के अनुसार डीपीआर के तहत 64 दुकानें घंटाघर के चारों तरफ बनाई जाएंगी। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्स में दो निकासी द्वार होंगे। परिसर में ही पार्किंग की जगह होगी ताकि लोग वाहन पार्क करके बाजार से अपना सामान खरीद सके। साथ ही घंटाघर को रिनोवेट करते हुए इसमें लाल पत्थर, मार्बल सहित ग्रेनाइट का उपयोग होगा। निर्माण स्थल पर जगह को देखते हुए करीब पांच से सात दुकानें अतिरिक्त भी बनाई जा सकती हैं। नपा ने संबंधित एजेंसी को आठ माह में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि आगामी वर्ष 2027 में दुकान आबंटन की प्रक्रिया नपा कर सके।