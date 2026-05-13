MP News: छात्रा का AI से बनाया अश्लील वीडियों, मंगेतर के घर जाकर तुड़वाई शादी

कुछ समय बाद आरोपी ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा। इनकार करने पर आरोपी ने शादी में साथ खीचें फोटो को एआइ की मदद से अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी। धमकाकर वह बात करने का दबाव बनाने लगा। कहने लगा कि बात नहीं की तो तुम्हारे माता- पिता को जान से खत्म कर दूंगा। ये भी धमकी दी कि तुम्हारी जहां शादी हुई वहां तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इसके बाद भी आरोपी की हरकत कम नहीं हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसकी बहन, जीजा, माता-पिता को फोन लगाकर गालियां दी। बदनाम करने के लिए फोटो वायरल करने की धमकी दी।