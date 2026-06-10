‘रोज चले शिप्रा एक्सप्रेस…’ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

उनका कहना है कि जिस मार्ग पर नई विशेष यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, उसी मार्ग से शिप्रा एक्सप्रेस का संचालन किया जाए तो रेलवे अपने पुराने वादे को पूरा कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे केवल मालवा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि गुना, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यदि नई ट्रेन चलाना संभव नहीं हो तो वर्तमान में रतलाम-भिंड के बीच संचालित यात्री ट्रेन का विस्तार हावड़ा तक करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस विस्तार से न केवल रेलवे पर रखरखाव का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।