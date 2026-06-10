10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘रोज चले शिप्रा एक्सप्रेस…’ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

Indian Railway Train: इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित करने की मांग को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को पत्र लिखा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jun 10, 2026

Indore-Howrah Shipra Express: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। (Photo Source - Patrika)

Indore-Howrah Shipra Express: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। (Photo Source - Patrika)

Indore-Howrah Shipra Express: बेदारगंज-इंदौर के बीच नई ट्रेन चलाने की घोषणा के बीच इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित (रोजाना) किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकडऩे लगी है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर नई ट्रेन के संचालन का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्हें वर्षों पुरानी उस घोषणा की भी याद दिलाई है, जिसमें शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित करने की बात कही गई थी।

ताई ने पत्र में उल्लेख किया कि अप्रैल 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की मौजूदगी में आयोजित अधिकृत कार्यक्रम में इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद यह घोषणा अब तक जमीन पर नहीं उतर सकी है।

यात्रियों को मिलेगा लाभ

उनका कहना है कि जिस मार्ग पर नई विशेष यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, उसी मार्ग से शिप्रा एक्सप्रेस का संचालन किया जाए तो रेलवे अपने पुराने वादे को पूरा कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे केवल मालवा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि गुना, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यदि नई ट्रेन चलाना संभव नहीं हो तो वर्तमान में रतलाम-भिंड के बीच संचालित यात्री ट्रेन का विस्तार हावड़ा तक करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस विस्तार से न केवल रेलवे पर रखरखाव का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

सीट नहीं मिली तो फर्श पर काटा सफर

इधर, इंदौर से चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस में सीट को लेकर एक यात्री की परेशानी चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्री का आरोप है कि उसने आरक्षित सीट का टिकट लिया था, लेकिन कोच में पहुंचने पर उसकी सीट पर किसी अन्य यात्रियों ने कब्जा कर रखा था। विरोध करने पर भी उसे अपनी सीट नहीं मिल सकी।

स्थिति ऐसी बनी कि उसे पूरी यात्रा फर्श पर बैठकर करनी पड़ी। पीडि़त यात्री ने ट्रेन स्टाफ से शिकायत की, लेकिन मौके पर कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार उसने रेल मदद पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सामने आने के बाद डीआरएम कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच रेलवे ने ग्वालियर होकर गुजरने वाली चार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से प्रयागराज, इंदौर, सूरत और मुंबई की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटों की सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04105/04106 प्रयागराज-उधना प्रयागराज विशेष ट्रेन 11 जून से 31 जुलाई तक 15-15 फेरों में संचालित होगी। प्रयागराज से यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार और रविवार को रवाना होकर अगले दिन सुबह 4.30 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। यहां से गुना, उज्जैन, रतलाम और भरूच होते हुए उधना जाएगी। वापसी में उधना से प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को चलेगी।

पति की मौत के बाद पत्नी ने दी जान, MP के Mental Health Experts बोले- सच्चा प्रेम नहीं है ये

ये भी पढ़ें
Mental Health Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘रोज चले शिप्रा एक्सप्रेस…’ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ’20 सालों’ से एक ही विभाग में जमे अफसर-कर्मचारी, अब होगी कार्रवाई !

MP Transfer Policy: जमे हुए अफसरों-कर्मचारियों पर उठे सवाल (Photo Source - Patrika)
इंदौर

बेटियों की पढ़ाई के लिए पिता दे 46 लाख रुपए, भरण-पोषण के एक मामले में MP High Court सख्त

MP High Court Indore
इंदौर

Indore Khandwa Rail Project: इंदौर-खंडवा के बीच कई जगह बनेगा नया रेल ट्रैक, रेलवे ने जमा कराए 100 करोड़

railway track
इंदौर

PM Awas Yojana: ‘3-4 बीएचके’ लग्जरी फ्लैट की नहीं होगी बुकिंग, इंदौर में भरना होगा टेंडर

PM Awas Yojana (सोर्स: पत्रिका)
इंदौर

एमपी में बनेगा ‘सेंसोडाइन टूथपेस्ट’, 2,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित

Helion Sensodyne Toothpaste Manufactured in Madhya Pradesh
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.