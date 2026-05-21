हनीट्रैप क्वीन श्वेता जैन की पार्टनर निकली भाजपा नेत्री, होंगे चौंकाने वाले खुलासे

इंदौर बाणगंगा क्षेत्र के शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह उर्फ चिंटू ठाकुर की शिकायत पर दर्ज प्रकरण में हुए खुलासे से रसूखदारों के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हडकंप मचा है। इसके चलते इस मामले को लेकर खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है और अपने स्तर पर जानकारियां जुटा रही हैं। उक्त मामले में क्राइम ब्रांच मास्टर माइंड माने जाने वाली श्वेता जैन के साथ ही लेडी शराब तस्कर अलका दीक्षित, इसके बेटे जयदीप, पार्टनर लाखन चौधरी और जितेंद्र पुरोहित को गिरफ्त में ले चुकी है। इसी कड़ी में कल सागर की रहने वाली एक युवती रेशू उर्फ अभिलाषा को भी हिरातस में लिया गया है। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में काफी संभल-संभलकर जानकारियां दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।