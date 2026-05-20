सड़क चौड़ीकरण की हो गई तैयारी, 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, छावनी में होगी तोडफ़ोड़

मास्टर प्लान के तहत मधुमिलन चौराहा से छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक सड़क चौड़ीकरण होना है। मास्टर प्लान में रोड की चौड़ाई 80 फीट है, जिसके हिसाब से निशान भी लगए गए है। रहवासियों के विरोध पर विधायक गोलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर नगरीय आवास एवं विकास विभाग के अफसरों से बात कर रोड की चौड़ाई 60 फीट करवा दी। उन्हें 10 दिन का समय दिया था स्वयं ही अपने मकानदु कान के बाधक निर्माण हटा ले। ये मियाद अब खत्म हो गई जिस पर निगम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।