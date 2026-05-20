20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

सड़क चौड़ीकरण की हो गई तैयारी, 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, छावनी में होगी तोडफ़ोड़

Road widening: हाई कोर्ट का बंधन खत्म होने के बाद अब एक-दो दिन में छावनी में 60 फीट सड़क चौड़ाई के हिसाब से नगर निगम बड़ी कार्रवाई करेगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

May 20, 2026

Road widening in indore chhawani

Road widening in indore chhawani सड़क चौड़ीकरण (source: freepik)

Road Widening: लंबे समय से चौड़ाई के झगड़े में फंसी इंदौर छावनी रोड को 60 फीट चौड़ा करने की तैयारी हो गई है। आज सुबह नगर निगम जनकार्य विभाग, रिमूवल विभाग और बिल्डिंग परशिन शाखा के अपर आयुक्तों ने मधुमिलन चौराहा से छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक बनने वाली रोड का निरीक्षण किया। अब एक-दो दिन में रोड के बाधक निर्माण तोडऩा शुरू किए जाएंगे। इसके लिए दोपहर में बीओ और बीआइ भी रणनीति बनाएंगे कि 204 बाधाओं में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई कैसे व किस तरफ से शुरू हो।

निगम कर रहा कार्रवाई करने की तैयारी

मास्टर प्लान के तहत मधुमिलन चौराहा से छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक सड़क चौड़ीकरण होना है। मास्टर प्लान में रोड की चौड़ाई 80 फीट है, जिसके हिसाब से निशान भी लगए गए है। रहवासियों के विरोध पर विधायक गोलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर नगरीय आवास एवं विकास विभाग के अफसरों से बात कर रोड की चौड़ाई 60 फीट करवा दी। उन्हें 10 दिन का समय दिया था स्वयं ही अपने मकानदु कान के बाधक निर्माण हटा ले। ये मियाद अब खत्म हो गई जिस पर निगम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

आज सुबह निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, आकाश सिंह व प्रखर सिंह ने निरीक्षण किया। तब तय किया कि एक-दो दिन में रोड के बाधक निर्माण निगम की जेसीबीपो कलेन से तोडऩा शुरू किए जाएंगे। आज दोपहर तक बीओ व बीआई अपनी रिपोर्ट बनाकर देंगे।

इन रोड का भी किया निरीक्षण

निगम के अपर आयुक्तों ने छावनी के साथ लक्क्ष्मीबाई प्रतिमा से जिंसी चौराहा तक बनने वाली रोड का भी निरीक्षण किया। इस रोड की भी चौड़ाई घटाकर 80 से 60 फीट कर दी गई है। इसके चलते लोग स्वयं ही तोडफ़ोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान रोड से जूना रिसाला होते हुए सदर बाजार तक 60 फीट चौड़ी बनने वाली रोड का निरीक्षण भी अपर आयुक्तों ने किया, क्योंकि पर सेंट्रल लाइन डालने के साथ बाधक निर्माण चिन्हित हो गए हैं। बाधक निर्माण हटाकर रोड चौड़ीकरण शुरू करने की तैयारी है।

80 फीट के हिसाब से लगे हैं निशान

मास्टर प्लान में मधुमिलन चौराहा से छावनी होते हुए जगन्नाथ धर्मशाला तक रोड 80 फीट चौड़ी है, जिसके हिसाब से निगम ने मकान-दुकान के बाधक निर्माण चिन्हित किए हैं। रोड चौड़ीकरण में 204 से ज्यादा बाधा है। अब रोड के 60 फीट चौड़ा बनाने के चलते ही बीओ अंकेश बिरथरिया आज देखेंगे कि तोडफ़ोड़ की कार्रवाई किस तरह करना है।

हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका

छावनी रोड की चौड़ाई 60 फीट करने के बावजूद कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे। इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टे दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे को रद्द कर दिया है। इसलिए निगम ने बाधक निर्माण हटाने की तैयारी शुरू कर दी और एक-दो दिन में तोडफ़ोड़ होगी।

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर के विस्तार का मास्टर प्लान तैयार, 3 दिशाओं में फैलेगी सीमा, 600 करोड़ होंगे खर्च
ग्वालियर
Gwalior city Expansion Master Plan 2035 Prepared road construction Widening work will be done mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 May 2026 03:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सड़क चौड़ीकरण की हो गई तैयारी, 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, छावनी में होगी तोडफ़ोड़

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में दो दिन ब्रिक्स देशों की इंटरनेशनल बैठक, इनोवेशन, स्टार्टअप और डेवलपमेंट पर होगा मंथन

BRICS Summit Indore
इंदौर

‘हनीट्रैप क्वीन’ श्वेता जैन से कड़ी पूछताछ ! कारोबारी से मांगे थे 1 करोड़, ‘निजी वीडियो’ वायरल की धमकी

Shweta Jain Honey Trap
इंदौर

भीषण गर्मी ने बदला बीमारियों का पैटर्न, अस्थमा के मरीज बढ़े, दिल, किडनी और पेट भी कर रहा परेशान

Health Alert in Summer
इंदौर

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट का स्टे, किसानों को वापस करना होगा मुआवजा

Indore-Ujjain Greenfield Corridor
इंदौर

‘सोना’ खरीदने के पैसे नहीं तो ट्राई करें ये ज्वैलरी, इंदौर में अचानक बढ़ी डिमांड

Gold-Polished Jewelry
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.