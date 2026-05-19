‘सोना’ खरीदने के पैसे नहीं तो ट्राई करें ये ज्वैलरी, इंदौर में अचानक बढ़ी डिमांड

प्रधानमंत्री की घोषणा और बढ़ती महंगाई के असर से अब लोग भारी सोने की ज्वेलरी की जगह चांदी पर गोल्ड पॉलिश करवाकर पहनना पसंद कर रहे हैं। वरिष्ठ कारोबारी सचिन सोनी के अनुसार पहले जहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी केवल फैशन तक सीमित थी, वहीं अब सिल्वर बेस पर गोल्ड पॉलिश की ज्वेलरी एक बेहतर और किफायती विकल्प बनकर सामने आ रही है। इससे ग्राहकों को कम कीमत में गोल्ड जैसा लुक मिल रहा है।