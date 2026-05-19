फिर चर्चाओं में MP की हनीट्रैप वाली गर्ल, भोपाल से उठाकर इंदौर लाई गई

एक बार फिर मीनाल रेसीडेंसी के एक बंगले में हलचल थी। इंदौर से सोमवार शाम को आई क्राइम ब्रांच ने यहां से श्वेता जैन को हिरासत में लेकर इंदौर पहुंच गई। मंगलवार को उससे पूछताछ की जा रही है। श्वेता जैन मध्यप्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामलों की प्रमुख आरोपियों में शामिल थी। 2019 में कई नेताओं, अफसरों को ब्लैकमेल करने के आरोप उस पर लगे थे। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं के नाम जुड़ने लगे थे और प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया था। मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों में यह कांड कई वर्षों तक लगातार चर्चाओं में रहा। कब किसका नाम उजागर हो जाए, इस बात से ही कई राजनेता डरने लगे थे। श्वेता के पुराने मामलों को लेकर भूले भी नहीं थे कि यह नया मामला सामने आ गया। हालांकि श्वेता जैन को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।