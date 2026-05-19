फ्यूल कास्ट के चलते बंद होंगी फ्लाइट्स ! 3 गुना तक बढ़ा दिल्ली-मुंबई का किराया

दिल्ली और मुंबई रूट का किराया आम तौर पर साढ़े चार हजार होता है, जो कि साढ़े 6 हजार कर दिया गया है। बेंगलुरू का किराया 6 हजार से बढ़ाकर 7.5 हजार हो गया है। हैदराबाद का टिकट साढ़े चार हजार से 5 हजार के बीच होता था. अब 8 हजार रुपए वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं ऑफ सीजन में भी गोवा का किराया 5 से 6 हजार के बजाय 8 हजार रुपए कर दिया गया है। कोलकाता का किराया 10 से 15 हजार रुपए है, जो कि 7 से 8 हजार के बीच होता है। चेन्नई का टिकट साढ़े 5 से 6 हजार में होता था, अब 8 से 9 हजार रुपए में हो रहा है