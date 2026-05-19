JEE Advance Result 2026: इस बार कितना रहेगा कटऑफ, एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धड़कनें

JEE Advance Result 2026: जेईई एडवांस की परीक्षा खत्म होने के साथ ही अब लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की नजर रिजल्ट और कटऑफ पर है। परीक्षा देने वाले छात्र यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने अंक पर क्वालिफाई किया जा सकेगा और किस रैंक पर किस आइआइटी में एडमिशन मिलने की संभावना रहेगी। इस साल परीक्षा का आयोजन आइआइटी रुड़की ने किया है और रिजल्ट (JEE Advance Result 2026) 1 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके जरिए देशभर के आइआइटी, एनआइटी और अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे।