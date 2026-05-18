Indore News: मां ने बच्चों को सीने से लगाया, अगले ही पल तीनों की मौत

Emotional Accident Story- इंदौर की धार रोड पर सोमवार की सुबह जिसने भी यह मंजर देखा उसकी आंखें नम हो गईं। एक मां दो मासूम बच्चों को सीने से लगाए घर से निकली थी, पति बाइक चला रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। तभी तेज रफ्तार ट्रैंकर ने पलक झपकते ही पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। सड़क पर बिखरी बच्चों की चप्पलें, पिता भी बेसुध पड़ा था। इस दर्दनाक हादसे ने कई लोगों को को दर्द दे दिया।