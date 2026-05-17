पेट्रोल-डीजल महंगा, इंदौर में 60% तक बढ़ेगा ‘बसों का किराया’

प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में डीजल करीब 80 रुपए प्रति लीटर था, जब किराया बढ़ाया गया था। अब बढ़कर 96 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। केवल डीजल ही नहीं, बल्कि टायर, लुब्रिकेंट, यूरिया, मोटर पाट्र्स, टोल टैक्स और बसों के मेंटेनेंस पर होने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है। नई चेसिस, बस बॉडी और शासन ने अनिवार्य किए जा रहे नए उपकरणों से संचालन लागत और बढ़ी है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि मौजूदा किराए में बसों का संचालन करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उनका तर्क है कि पिछले कई वर्षों से किराए में सीमित बढ़ोतरी हुई है, जबकि खर्च 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में किराया बढ़ाना जरूरी हो गया है।