इंदौर में हर 8वां व्यक्ति ‘हाई ब्लड प्रेशर’ का मरीज, आप भी इग्नोर न करें ये 7 लक्षण

High Blood Pressure: सुबह से देर रात तक भागदौड़, मोबाइल और लैपटॉप पर घंटों काम, तनाव, जंक फूड और नींद की कमी अब लोगों के दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्क्रीनिंग अभियान में इंदौर में जांच कराए गए लोगों में हर आठवां व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित मिला है। विशेषज्ञ इसे 'साइलेंट किलर' बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक इसके लक्षण नजर नहीं आते।