पन्ना के बृहस्पति कुंड पर हवा में लटकता ‘ग्लास ब्रिज’ तैयार, इस मानसून पर्यटकों को बड़ी सौगात

Panna Glass Bridge :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में 'ग्लास ब्रिज' बनकर तैयार हो गया है। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हवा में लटके इस रोमांचक ब्रिज को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। पर्यटक यहां सेल्फी, फोटो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मई महीने के अंत तक इस ग्लास ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।