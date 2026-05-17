17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना के बृहस्पति कुंड पर हवा में लटकता ‘ग्लास ब्रिज’ तैयार, इस मानसून पर्यटकों को बड़ी सौगात

Panna Glass Bridge : 28 मीटर लंबे इस ब्रिज का 11 मीटर हिस्सा पूरी तरह हवा में लटका हुआ है। यहां खड़े होकर पर्यटक नीचे की गहराई, प्राकृतिक चट्टानों और मनोरम दृश्य का रोमांचक अनुभव कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 17, 2026

Panna Glass Bridge

बृहस्पति कुंड पर हवा में लटकता 'ग्लास ब्रिज' तैयार (Photo Source- Input)

Panna Glass Bridge :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में 'ग्लास ब्रिज' बनकर तैयार हो गया है। अभी इसका औपचारिक शुभारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हवा में लटके इस रोमांचक ब्रिज को देखने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। पर्यटक यहां सेल्फी, फोटो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मई महीने के अंत तक इस ग्लास ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

ग्लास ब्रिज के निर्माण कार्य की देख रेख कर रहे एमपीटी के इंजीनियर विवेक चौबे ने बताया कि, करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। ये ब्रिज पन्ना जिले के पर्यटन को देशभर में नई पहचान देने के साथ प्रदेश में रोमांचक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है।

ब्रिज की सबसे खास बात

लगभग 28 मीटर लंबे इस ब्रिज की सबसे खास बात इसका 11 मीटर हिस्सा है, जो पूरी तरह हवा में लटका हुआ है। यहां खड़े होकर पर्यटक नीचे की गहराई, प्राकृतिक चट्टानों और मनोरम दृश्य का रोमांचक अनुभव कर सकेंगे। ब्रिज में उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षा मानकों से युक्त ग्लास शीट्स लगाई गई हैं।

मानसून में उमड़ेगे पर्यटक

मानसून के दौरान करीब 300 फीट ऊंचाई से गिरने वाला बृहस्पति कुंड जल प्रपात पहले ही देशभर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। अब ग्लास ब्रिज बनने से ये स्थल रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम बन कर उभरेगा।

किसे मिलेगा पहला स्थान?

इसी तरह का एक ग्लास ब्रिज जबलपुर के भेड़ाघाट में भी निर्माणाधीन है। ऐसे में दोनों में से जिसका पहले उद्घाटन होगा, वो प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज कहलाएगा।

रोजगार के अवसर खुलेंगे

पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए यहां पार्किंग, मुख्य द्वार, कैफेटेरिया, जन सुविधा पार्क, व्यू प्वाइंट और पाथ-वे का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। ब्रिज शुरू होने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

बृहस्पति कुंड का धार्मिक महत्व

प्राकृतिक सुंदरता के साथ बृहस्पति कुंड का धार्मिक महत्व भी विशेष है। मान्यता है कि, देवगुरु बृहस्पति ने यहां तपस्या की थी और भगवान श्रीराम भी वनवास काल में यहां आए थे। इसी कारण यह स्थल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

खास बातें

-प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में 'ग्लास ब्रिज' बनकर तैयार

-औपचारिक शुभारंभ से पहले ही इस हवा में लटकते रोमांचक ब्रिज को देखने के पहुंच रहे लोग

-3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया ग्लास ब्रिज का निर्माण

-28 मीटर लंबे ब्रिज का 11 मीटर हिस्सा पूरी तरह से हवा में लटका है

-ये ग्लास ब्रिज रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम बन कर उभरेगा

-एक ग्लास ब्रिज जबलपुर के भेड़ाघाट में भी निर्माणाधीन है

-दोनों में से जिसका उद्घाटन पहले होगा, वो प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज कहलाएगा

ये भी पढ़ें

धार भोजशाला मंदिर में विराजित हुई मां वाग्देवी, आज दिनभर चलेगा हवन-पूजन
धार
Dhar Bhojshala Temple

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 May 2026 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना के बृहस्पति कुंड पर हवा में लटकता ‘ग्लास ब्रिज’ तैयार, इस मानसून पर्यटकों को बड़ी सौगात

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Panna Dam Protest: जीतू पटवारी के सामने फूटा विस्थापितों का दर्द, पुलिस अत्याचार के गंभीर आरोप

MP Panna Dam Protest Displaced residents express their pain before Jitu Patwari MP News
पन्ना

एमपी के 8 गांवों में हुआ कमाल, किसानों के खातों में सरकार ने डाले 1 अरब 91 करोड़ रुपए

panna
पन्ना

MP News: पाइप में फंसा तेंदुआ, 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया

panna
पन्ना

MP में दामाद ने बैट से पीट-पीटकर सास को मार डाला, ससुराल में मचाया कोहराम

mp news son-in-law beat his mother-in-law with bat for smartphone demand
पन्ना

एमपी में मंदिर के पास दोस्त के साथ बैठी नाबालिग से तीन आरोपियों ने किया गैंगरेप

PANNA
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.