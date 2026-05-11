MP Panna Dam Protest: जीतू पटवारी के सामने फूटा विस्थापितों का दर्द, पुलिस अत्याचार के गंभीर आरोप

आरामगंज पहुंचने से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण कल्याण मार्ग स्थित गेहूं खरीदी केंद्र अर्चना वेयर हाउस पहुंचे। यहां किसानों ने बताया कि चार से पांच दिनों से रातभर जागकर अपनी उपज की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन खरीदी के लिए नंबर नहीं आ रहा। भीषण गर्मी के बीच पेयजल और छांव तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। चोरी के डर से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। किसानों की परेशानी सुनकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों से सिर्फ झूठे वादे कर रही है। अन्नदाता खरीदी केंद्रों में परेशान है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।