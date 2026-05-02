MP में दामाद ने बैट से पीट-पीटकर सास को मार डाला, ससुराल में मचाया कोहराम

विवाद ने शुक्रवार रात घटना ने अचानक भयावह रूप ले लिया। संदीप की 50 वर्षीय सास रीता राय घर की रसोई में खाना बना रही थीं, तभी आरोपी दामाद वहां पहुंचा। आरोपी ने वहां किसी बात को लेकर विवाद कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पास में रखा लकड़ी का बैट उठाया और रीता राय के सिर पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी ने इतनी बेरहमी से रीता पर हमला कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई आरोपी की गर्भवती पत्नी को भी उसने धक्का देकर गिरा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।