BIG NEWS: MP में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, FIR दर्ज

भाजपा की जिला उपाध्यक्ष पूनम यादव ने यूजर सचिन मौर्य के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सचिन मौर्य नामक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति ने अपने एक्स अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की, जिससे उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पोस्ट में अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया तथा एक महिला की तस्वीर भी साझा की गई, जिस पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा पदाधिकारियों ने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है।