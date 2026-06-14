पन्ना में कमरे से आई चीख-पुकार,पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से उजड़ा परिवार

परिजनों के अनुसार सागर यादव मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। तीन वर्ष पूर्व उसकी शादी श्याम कली से हुई थी। दंपती की कोई संतान नहीं थी। सागर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और चार बहनों का अकेला भाई था। एक साथ दोनों की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के पीछे की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है। परिजन भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बनीं, जिन्होंने दोनों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। धरमपुर थाना प्रभारी अनिल राजपूत ने बताया कि पति-पत्नी की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।