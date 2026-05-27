पन्ना में 5 मजदूरों की मौत पर भड़का गुस्सा, रोका गया अंतिम संस्कार, सरपंच सहित 3 पर FIR दर्ज

ग्राम पंचायत बीहरपुरवा के नयागांव में मंगलवार को निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई थी। कुछ ही पलों में पांच मजदूर जिंदा मिट्टी में समा गए। चीख-पुकार और अफरा-तफरी के बीच शुरू हुआ रेस्क्यू घंटों चला। प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने जेसीबी की मदद से शव बाहर निकाले, लेकिन तब तक पांच परिवारों की दुनिया उजड़ चुकी थी। रातभर गांव में मातम पसरा रहा। हालांकि, सुबह होते-होते यह दर्द गुस्से में बदल गया। सैकड़ों ग्रामीण और पीड़ित परिवार अजयगढ़ के मुख्य चौराहे माधवगंज पहुंच गए। देखते ही देखते सड़क जाम हो गई, बाजार थम गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तीखी बहस हुई। परिजनों की पीड़ा शब्दों में छलक उठी।