पन्ना में किसान की चमकी किस्मत, खदान में मिला ‘डायमंड’, मंदिर के पुजारी ने लेने से किया मना

राजेश उपाध्याय ने बताया कि खदान शुरू करते समय उन्होंने भगवान श्री जुगल किशोर से प्रार्थना की थी कि यदि उन्हें पहला हीरा प्राप्त होगा तो वह उसे भगवान को समर्पित करेंगे। मन्नत पूरी होते ही वे सीधे मंदिर पहुंचे और श्रद्धा के साथ हीरा अर्पित किया। मंदिर के पुजारी ने किसान की आस्था की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से फिलहाल मंदिर में हीरा रखना उचित नहीं है। उन्होंने हीरा वापस सौंपते हुए कहा कि भविष्य में जब भगवान के नए आभूषण तैयार किए जाएंगे, तब मंदिर प्रबंधन इसे स्वीकार करेगा। तब तक हीरे को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई।