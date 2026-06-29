29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में किसान की चमकी किस्मत, खदान में मिला ‘डायमंड’, मंदिर के पुजारी ने लेने से किया मना

Farmer found diamond- पन्ना में एक ही दिन में मजदूर और किसान की किस्मत चमक गई। किसान को खदान में मिला पहला हीरा।
2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Jun 29, 2026

Farmer found diamond Panna mines offered it to Lord Jugal Kishore

Farmer found diamond- किसान को खदान में मिला पहला हीरा (फोटो सोर्स -Patrika)

Panna Diamond mines- मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन पन्ना जिले में रहने वाले एक मजदूर और एक किसान के लिया धन की वर्षा कर देने वाला सबिता हुआ। पहले खबर आई अहिरगुवा क्षेत्र में एक मजदूर को करीब 40 लाख रुपए की कीमत वाला 11.19 कैरट का 'हीरा' मिला था। अब पटी बजरिया क्षेत्र में एक किसान को भी सोमवार शाम को खदान में खुदाई के दौरान डायमंड मिल गया है। हालांकि, यहां किसान ने हीरे को हीरा कार्यालय ना ले जाकर ऐसी जगह पर ले गया जिसे देख सभी हैरान रह गए।

किसान को खदान में मिला पहला 'हीरा', कार्यालय नहीं यहां ले गया

पटी बजरिया क्षेत्र में साझेदारी में हीरे की खदान संचालित कर रहे किसान राजेश उपाध्याय को 40 सेंट का जेम्स क्वालिटी का बेशकीमती हीरा मिला। पहला हीरा हाथ लगते ही उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करते हुए उसे भगवान श्री जुगल किशोर के चरणों में अर्पित कर दिया। किसान ने अनूठी आस्था और भगवान के प्रति समर्पण की मिसाल कायम की।

भगवान जुगल किशोर से मांगी थी मन्नत, हीरा मिलते ही मंदिर पहुंचा

राजेश उपाध्याय ने बताया कि खदान शुरू करते समय उन्होंने भगवान श्री जुगल किशोर से प्रार्थना की थी कि यदि उन्हें पहला हीरा प्राप्त होगा तो वह उसे भगवान को समर्पित करेंगे। मन्नत पूरी होते ही वे सीधे मंदिर पहुंचे और श्रद्धा के साथ हीरा अर्पित किया। मंदिर के पुजारी ने किसान की आस्था की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से फिलहाल मंदिर में हीरा रखना उचित नहीं है। उन्होंने हीरा वापस सौंपते हुए कहा कि भविष्य में जब भगवान के नए आभूषण तैयार किए जाएंगे, तब मंदिर प्रबंधन इसे स्वीकार करेगा। तब तक हीरे को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई।

भगवान जुगल किशोर की पोशाक में जड़ेंगे हीरे- राजेश

इस घटना के बाद पन्ना की प्रसिद्ध कहावत पन्ना के जुगल किशोर की मुरलिया में हीरा जड़े हैं एक बार फिर लोगों की जुबान पर है। राजेश उपाध्याय और उनके साथियों का कहना है कि यदि श्रद्धालुओं का सहयोग और आस्था इसी तरह बनी रही, तो भविष्य में भगवान श्री जुगल किशोर की पोशाक भी हीरों से अलंकृत की जा सकेगी।किसान की इस अनूठी श्रद्धा की पूरे पन्ना जिले में सराहना हो रही है।

मजदूर को मिला हीरा, दो साल पहले पिता को भी मिला था

बता दें कि, सोमवार को इससे पहले अहिरगुवा क्षेत्र में मजदूर राकेश गौड़ को खदान में खुदाई के दौरान 11.19 कैरट का हीरा मिला था। इस हीरे की कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई थी। चौकानें वाली बात तो तब सामने आई जब यह पता चला कि राकेश के पिता चुनवादा गौड़ को भी करीब भी दो साल पहले कृष्णा कल्याणपुर पटी बजरिया क्षेत्र में स्थित एक खदान में हीरा मिला था जिसकी कीमत करीब 93 लाख रुपए बताई गई थी।


क्या ट्विशा शर्मा केस के सबूत मिटाने की हुई कोशिश? गिरिबाला के घर चोरी पर भोपाल कमिश्नर का सामने आया बयान

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma case Accused Giribala singh home theft

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 08:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में किसान की चमकी किस्मत, खदान में मिला ‘डायमंड’, मंदिर के पुजारी ने लेने से किया मना

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पन्ना में एक ही परिवार को दूसरी बार मिला ‘हीरा’, लाखों में है जेम-क्वालिटी हीरे की कीमत

laborer found brilliant gem-quality diamond panna mines worth lakhs
पन्ना

सिर-सीने में भालू ने किए जानलेवा वार, लहूलुहान हालात में बुजुर्ग महिला खुद चलकर पहुंची अस्पताल, पन्ना में वन विभाग एक्टिव

elderly woman survives Bear Attack after fatally injured walking two kilometers
पन्ना

Marriage Fraud: पन्ना में दुल्हन सुहागरात पर किसी और से फोन पर कर रही बात, पति ने सुना तो रह गया हैरान

PANNA
पन्ना

हॉस्टल में सोती रह गई डॉक्टर की बेटी, रूम पार्टनर ने बताई रात की घटना, पवई में शोक

Srishti Mishra from Pawai remained asleep in her Prayagraj hostel
पन्ना

पन्ना में नोएडा की महिला मालामाल, मिला अनोखे किस्म का ‘हीरा’, लाखों में है कीमत

Noida woman found brilliant quality diamond worth lakh panna mines
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.