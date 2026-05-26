पन्ना में बड़ा हादसा: कुएं की खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, 5 मजदूरों के शव निकाले

BJP सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि "MNREGA के तहत एक पुराने कुएं का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां मजदूर काम कर रहे थे… यह एक दुखद घटना है, और ऐसी घटना में हम सभी उन परिवारों और उन मजदूरों के साथ खड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी बात कर रहा हूं। मैंने अभी-अभी कलेक्टर और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। प्रशासन ने उन्हें ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। ऐसी दुखद घटना में हर कोई उनके साथ खड़ा है, और प्रशासन तथा सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं…"