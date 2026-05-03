MP News: पाइप में फंसा तेंदुआ, 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया

घटना अमानगंज बफर क्षेत्र के समीप दक्षिण पन्ना वनमंडल की पवई रेंज अंतर्गत ग्राम हिनौती की है। सुबह ग्रामीणों ने गांव के पास एक तेंदुए को देखा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ एक आवारा कुत्ते का पीछा करते हुए रिहायशी क्षेत्र में आ गया था। ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसे खदेड़ने की कोशिश की, इसी दौरान वह पास ही बने एक संकरे पाइप में जा घुसा और अंदर फंस गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए पाइप के दोनों सिरों को पत्थरों से बंद कर दिया, ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके और किसी को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई।